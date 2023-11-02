İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun kulübün dijital platformunda kendisine sorulan takımın ''enlerini'' kimler onları saydı. İşte Cenk Tosun'a göre takımın ''enleri''...

2024 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 10 futbolcu

2024 yılında kulüpleri ile sözleşmesi sona erecek birçok dünya yıldızı bulunuyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için bu oyunculardan en yüksek piyasa değerine sahip olan 10 tanesini derledik. İşte 2024 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 10 oyuncu...