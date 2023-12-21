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Haberler
  • 21 Aralık 2023 Perşembe 14:25

İşte İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi 2 takımın başında bulunan teknik direktörlerin derbi performansı dikkat çekiyor. İşte Kartal ve Buruk'un derbi karnesi...

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