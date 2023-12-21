İşte İsmail Kartal ve Okan Buruk'un derbi karnesi!

Gençlik ve Spor Bakanlığından gençlere bir imkan daha! ''GSB EDU''

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlere yönelik yeni projesi ''GSB Eğitim Deneyim Uygulama (GSB EDU) Portalı'' sayesinde on binlerce genç hem sosyalleşiyor hem de ücretsiz olarak birçok alanda eğitim görüyor.