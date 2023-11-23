İşte EURO 2024'ün 10 stadyumu: Berlin Olimpiyat, Allianz Arena, Frankfurt Arena...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi ifadelerinde, Ali Koç, Hasan Arat, Fikret Orman, Serdal Adalı, Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar ve başkanlık süreci boyunca yaşananlarla ilgili bir çok detayı masaya yatırdı. İşte o açıklamalar...

Milliler, tarihi başarı peşinde: Hedef liderlik...

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu sekizinci ve son haftasında bu akşam deplasmanda Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez bir grup aşamasını ilk sırada bitirmek ve bir turnuvaya ilk kez grup lideri olarak katılmak için sahaya çıkacak.