İşte dünyanın en değerli 10 futbol ligi!

Arda Turan, İspanya basınına konuştu! ''Hayallerim hiç değişmedi''
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, İspanya basınına konuştu. Gelecek hedeflerinden bahseden Arda Turan, ''Sahadan kulübeye geçtim ama hayallerim hiç değişmedi.'' dedi. İşte detaylar...
İşte 2022-23 sezonunda 5 büyük ligde en fazla asist yapan oyuncular!
Günümüz futbolunda asist mi yoksa gol mü daha değerli tartışmaları her geçen gün biraz daha fazla tartışılıyor. Bizlerde sizler için 2022-23 sezonunda dünyanın en büyük 5 liginde en fazla asist yapan 10 oyuncuyu derledik.