İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden
Avrupa ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimler belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı 3 isim...
Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray cevabı: ''Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı ama...''
Fenerbahçe'den ayrılıp Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu. İşte o açıklamalar...
Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü alev aldı! Durdurulamıyorlar...
Sezona müthiş bir başlangıç yapan ve çıktığı tüm maçları kazanan Fenerbahçe'nin ileri dörtlüsü alev aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci performanslarıyla büyük beğeni topladılar. İşte bu dörtlünün skora etkileri...