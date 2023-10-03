İşte Avrupa'nın en çok dolan stadyumları!

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İsmail Kartal biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden Avrupa ve Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği isimler belli oldu. İşte sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde yollarını ayırmayı planladığı 3 isim...

Altay Bayındır'dan flaş Galatasaray cevabı: ''Fenerbahçe'nin yeri bende ayrı ama...'' Fenerbahçe'den ayrılıp Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak karşılaşma öncesi konuştu. İşte o açıklamalar...