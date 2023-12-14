İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'de Florentino Luis harekatı

12 maç sürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, elemeler dahil toplamda 12 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni.
Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayla Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkacak.