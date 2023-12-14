Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 14 Aralık 2023 Perşembe 10:13

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'de Florentino Luis harekatı

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmaları için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için Benfica forması giyen Florentino Luis için temaslarına başladı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER

12 maç sürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni

12 maç sürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, elemeler dahil toplamda 12 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni.

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak

Beşiktaş, Avrupa Kupaları'nda 242. kez sahne alacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmayla Avrupa Kupaları'nda 242. maçına çıkacak.

'Yeni bir adım atmaya hazırım' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

''Yeni bir adım atmaya hazırım'' Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kerem Aktürkoğlu transfere açık kapı bırakarak kariyerinde yeni bir adım atmaya hazır olduğunu aktardı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.