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Haberler
  • 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:22

Galatasaray'ın orta saha rotası belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği 2 isim...

Galatasaray, ara transferde orta sahaya takviyede bulunmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya istediği 2 ismi yönetime bildirdi. İşte detaylar...

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Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı davranması gerekiyor...'

Vincenzo Montella'dan Arda Güler açıklaması: ''Sabırlı davranması gerekiyor...''

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yarın Almanya ile oynanacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Yılın takasını duyurdular! Ferdi Kadıoğlu gidiyor, Rade Krunic geliyor

Yılın takasını duyurdular! Ferdi Kadıoğlu gidiyor, Rade Krunic geliyor

Ferdi Kadıoğlu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Serie A devi Milan'ın sarı-lacivertlilere milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu için Rade Krunic'li takas teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi. İşte detaylar...

Avrupa'da 2023'ün en golcü oyuncuları!

Avrupa'da 2023'ün en golcü oyuncuları!

Son ayına girmek üzere olduğumuz 2023 yılında birçok oyuncu gol sevinci yaşadı. Kimi goller şampiyonluk yaşatırken, kimi goller ise şampiyonluktan etti. Bizlerde bu haberimizde sizler için 2023 yılında şu ana kadar Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok gol atan 10 oyuncuyu derledik. İşte Avrupa'da 2023 yılının en golcü oyuncuları...
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