Galatasaray'ın orta saha rotası belli oldu! İşte Okan Buruk'un istediği 2 isim...

Avrupa'da 2023'ün en golcü oyuncuları!

Son ayına girmek üzere olduğumuz 2023 yılında birçok oyuncu gol sevinci yaşadı. Kimi goller şampiyonluk yaşatırken, kimi goller ise şampiyonluktan etti. Bizlerde bu haberimizde sizler için 2023 yılında şu ana kadar Avrupa'nın en büyük 10 liginde en çok gol atan 10 oyuncuyu derledik. İşte Avrupa'da 2023 yılının en golcü oyuncuları...