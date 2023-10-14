Galatasaray'dan Madrid çıkarması! Okan Buruk ısrarla onu istiyor

İşte kalecilere taş çıkan futbolcular! ''Akıllara kazındılar''
Milan'ın Genoa ile oynadığı mücadelede kaleye geçerek yıllarca unutulmayacak bir performansa imza atan Olivier Giroud'un ardından akıllara, kaleci eldivenlerini takıp dev performanslara imza atan yıldız oyuncular geldi. Geçmişten günümüze kalede devleşen yıldız isimleri sizler için derledik. İşte o isimler...
Vincenzo Montella siftahı yaptı! Daha ilk maçından tarihi başarı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Ay-yıldızlıların başında çıktığı ilk maçı kazanan teknik direktör Vincenzo Montella, tarihi bir başlangıç yaptı. İşte detaylar...
Montella'dan zafer sözleri: Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet aldık
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 yendi. Ay yıldızlılar ile ilk maçına çıkan Vincenzo Montella galibiyetin ardından konuştu. İşte o açıklamalar...