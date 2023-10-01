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Haberler
  • 1 Ekim 2023 Pazar 13:27

Galatasaray'da 3 imza birden! Yönetim kolları sıvadı

Galatasaray'da iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, büyük gelir elde etmeyi planladığı yıldız 3 isimle yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. İşte o isimler...

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