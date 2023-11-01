Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi gönderiyor! İşte yerine gelecek olan yıldız isim...

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Edin Dzeko, Süper Lig tarihine geçti! Lefter'i solladı Edin Dzeko, Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri oldu. Skor etkisiyle takıma büyük katkı sağlayan yıldız golcü Edin Dzeko, Lefter'i sollayarak Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan adaylık cevabı! ''Üzerime düşeni yapacağım'' Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarıyla buluştu. Kocadağ, başkanlık seçimi ve şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklamalar...