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Haberler
  • 1 Kasım 2023 Çarşamba 09:52

Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi gönderiyor! İşte yerine gelecek olan yıldız isim...

Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele ile yolları ayırmayı planlıyor. Orta saha transferine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele'nin yerine istenen isim belli oldu. İşte detaylar...

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