Galatasaray Spor Kulübü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kalarak, sezonun bitimine 5 hafta kala en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

Arjantinli efsane futbolcu Maradona'nın eşyalarının yer aldığı Benim adım Diego ve Napoli'den geliyorum isimli sergi İtalya'da ziyaretçilerini ağırlıyor.

İşte futbolda 2022'nin en iyileri! FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı

FIFA tarafından 2022 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Fransa'nın başkenti Paris'teki Pleyel Konser Salonu'nda düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA En İyiler Ödülleri, 7. kez dağıtıldı.