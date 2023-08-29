Galatasaray bombaları patlatıyor! Şampiyonlar Ligi transferleri geliyor

Süper Lig'de biten tüm transferler! Birçok yıldızın Türkiye macerası başladı
Ülkemizde pek çok futbolsever taraftarın heyecanla beklediği yaz transfer dönemi devam ediyor. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş onlarca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı isimler...
Yaza damga vurdular! İşte servet ödenen transferler...
Bu yaz transfer döneminde de kulüpler yıldız oyuncular için servet döktü. İşte bu yaz transfer dönemine ödenen bonservis bedeliyle damga vuran 10 transfer...