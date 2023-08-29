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Haberler
  • 29 Ağustos 2023 Salı 14:45

Galatasaray bombaları patlatıyor! Şampiyonlar Ligi transferleri geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sergio Ramos ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların orta saha için ise 2 yıldız isim gündeminde işte detaylar...

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Süper Lig'de biten tüm transferler! Birçok yıldızın Türkiye macerası başladı

Süper Lig'de biten tüm transferler! Birçok yıldızın Türkiye macerası başladı

Ülkemizde pek çok futbolsever taraftarın heyecanla beklediği yaz transfer dönemi devam ediyor. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş onlarca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı isimler...

Yaza damga vurdular! İşte servet ödenen transferler...

Yaza damga vurdular! İşte servet ödenen transferler...

Bu yaz transfer döneminde de kulüpler yıldız oyuncular için servet döktü. İşte bu yaz transfer dönemine ödenen bonservis bedeliyle damga vuran 10 transfer...

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda 130 sporcu Hasan Dağı'ndan uçacak

Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı Hasan Dağı, dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
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