Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'ten iddialı sözler: ''Rakip bizden korkmalı, sinmeli...''

İşte gelmiş geçmiş en iyi kaleciler! René Higuita, Peter Schmeichel, Gianluigi Buffon...
Yaptıkları kurtarışlarla takımlarının kaderlerini belirleyen gelmiş geçmiş en iyi kalecileri derledik. İşte adını tarihe yazdıran kaleciler...
İngilizler 2 yıldızın peşinde! Galatasaray'a büyük piyango vurdu
Galatasaray'da birçok isim performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda performansıyla takdir toplayan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey, İngiliz devlerini peşlerine düşürdü. İşte detaylar...