Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'ten iddialı sözler: ''Rakip bizden korkmalı, sinmeli...''

Yaptıkları kurtarışlarla takımlarının kaderlerini belirleyen gelmiş geçmiş en iyi kalecileri derledik. İşte adını tarihe yazdıran kaleciler...

Galatasaray'da birçok isim performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sarı-kırmızılılarda performansıyla takdir toplayan Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey, İngiliz devlerini peşlerine düşürdü. İşte detaylar...

İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli ilk 11'i!

Avrupa Futbolunun en büyük organizasyonu olarak gösterilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon mücadele eden takımlardan kurulan en değerli ilk 11'i açıklandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nin en değerli ilk 11'i...