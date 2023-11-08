Fenerbahçe'den 6 numara hamlesi! Thomas Partey aşkı yeniden alevlendi

İsmail Kartal kararını verdi! Sakatlıklarla boğuşan Fenerbahçe'de zor tercih
Fenerbahçe'de sakatlıklar teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor. Konferans Ligi'nde Ludogorets ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Kartal, sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...
Gheorhe Hagi'den Mauro Icardi'ye övgü dolu sözler! ''Dünyanın en iyilerinden biri''
Galatasaray efsanelerinden Gheorhe Hagi, sarı-kırmızılı kulübün televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu sezonki gidişatını değerlendiren Hagi, Mauro Icardi için övgü dolu sözlerde bulundu. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta kavga! Burak Yılmaz açtı ağzını yumdu gözünü: ''Formayı verdiğim gibi geri almasını bilirim''
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 kaybetti. Siyah-beyazlılarda bu mağlubiyetin ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu. İşte Yılmaz'ın sözleri...