Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 20 Kasım 2023 Pazartesi 11:42

Fenerbahçe kesenin ağzını açacak! Salih Özcan için kollar sıvandı

Orta sahaya ocakta takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefi Salih Özcan. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'a kaptırmak istemediği Salih Özcan için ocakta resmi teklifini yapacak. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER

İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu!

İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu!

Trendyol Süper Lig'de 2024 yılı yazında sözleşmesi bitecek birçok oyuncu bulunuyor. Bizlerde bu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcuyu derledik. İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu...

İşte 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkeler!

İşte 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkeler!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde sona yaklaşılıyor. Turnuvada mücadele edecek ekipler de netleşmeye başladı. İşte A Milli Takım'ımızın da yer alacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar...

'Hayal kırıklığı gecesi' Türkiye yenilgisi Alman basınında gündem oldu

''Hayal kırıklığı gecesi'' Türkiye yenilgisi Alman basınında gündem oldu

A Milli Takım, hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlıların bu galibiyeti, Alman basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.