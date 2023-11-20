Fenerbahçe kesenin ağzını açacak! Salih Özcan için kollar sıvandı

İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu!

Trendyol Süper Lig'de 2024 yılı yazında sözleşmesi bitecek birçok oyuncu bulunuyor. Bizlerde bu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcuyu derledik. İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu...