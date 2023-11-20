Fenerbahçe kesenin ağzını açacak! Salih Özcan için kollar sıvandı

İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu!
Trendyol Süper Lig'de 2024 yılı yazında sözleşmesi bitecek birçok oyuncu bulunuyor. Bizlerde bu oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcuyu derledik. İşte Süper Lig'de sözleşmesi bitecek olan en değerli 10 futbolcu...
İşte 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak ülkeler!
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeri'nde sona yaklaşılıyor. Turnuvada mücadele edecek ekipler de netleşmeye başladı. İşte A Milli Takım'ımızın da yer alacağı EURO 2024'e katılmayı garantileyen takımlar...