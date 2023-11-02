Fatih Tekke'den Mauro Icardi hakkında flaş sözler! ''Ben ondan daha yetenekliyim...''

İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör
UEFA'nın en büyük futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde sayısız teknik direktör maça çıkma heyecanı yaşadı. Bu dev organizasyonda sadece 7 teknik adam 100 maç barajını aşmayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör...
İşte Cenk Tosun'a göre takımın ''enleri'': En komik, en konuşkan, en rekabetçi...
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun kulübün dijital platformunda kendisine sorulan takımın ''enlerini'' kimler onları saydı. İşte Cenk Tosun'a göre takımın ''enleri''...
2024 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 10 futbolcu
2024 yılında kulüpleri ile sözleşmesi sona erecek birçok dünya yıldızı bulunuyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için bu oyunculardan en yüksek piyasa değerine sahip olan 10 tanesini derledik. İşte 2024 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 10 oyuncu...