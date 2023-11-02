Fatih Tekke'den Mauro Icardi hakkında flaş sözler! ''Ben ondan daha yetenekliyim...''

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İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör UEFA'nın en büyük futbol organizasyonu olarak gösterilen Şampiyonlar Ligi'nde sayısız teknik direktör maça çıkma heyecanı yaşadı. Bu dev organizasyonda sadece 7 teknik adam 100 maç barajını aşmayı başardı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan 11 teknik direktör...

İşte Cenk Tosun'a göre takımın ''enleri'': En komik, en konuşkan, en rekabetçi... Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun kulübün dijital platformunda kendisine sorulan takımın ''enlerini'' kimler onları saydı. İşte Cenk Tosun'a göre takımın ''enleri''...