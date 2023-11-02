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Haberler
  • 2 Kasım 2023 Perşembe 21:24

Fatih Tekke'den Mauro Icardi hakkında flaş sözler! ''Ben ondan daha yetenekliyim...''

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu olan ve şimdilerde kariyerine teknik direktör olarak devam eden Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Futbol adamının özellikle Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkındaki sözleri gündem oldu. İşte o açıklamalar...

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