Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var

Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu! İşte şampiyonu belirleyecek stat
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu belli oldu! İşte o liste
İngiliz The Sun'ın Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumunu açıkladı. Türkiye'deki 3 stadyumda üst sıralarda yer aldı
Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor
Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'', Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.