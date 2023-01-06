Futbol

Futbol

 Basketbol

Basketbol

E-Spor

E-Spor

Voleybol

Voleybol

Hentbol

Hentbol

Tenis

Tenis

Formula 1

Formula 1

 Golf

Golf

 Rugby

Rugby

 Dart

Dart

 Boks/MMA

Boks/MMA

 MotoGp

MotoGp

Diğer
Tüm LiglerCanlı SkorPuan DurumuFikstürOyuncu ProfilTakım ProfilT. Direktör ProfilYazarlar
Haberler
  • 6 Ocak 2023 Cuma 10:33

Dünyanın en değerli futbolcuları belli oldu! İlk sırada bakın hangi isim var

2022 Dünya Kupası'nın ardından en değerli futbolcular sıralaması da değişti. Transfermarkt piyasa değeri en yüksek olan futbolcuları derledi. Listede bulunan 9 futbolcunun değeri 100 milyon euroyu aştı. İşte dünyanın en değerli futbolcuları...

DİĞER GALERİLER

Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu! İşte şampiyonu belirleyecek stat

Estetik ve teknoloji, 2022 Dünya Kupası statlarında buluştu! İşte şampiyonu belirleyecek stat

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda kullanılacak 8 stat, birbirinden farklı özellikleriyle futbolseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu belli oldu! İşte o liste

Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu belli oldu! İşte o liste

İngiliz The Sun'ın Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumunu açıkladı. Türkiye'deki 3 stadyumda üst sıralarda yer aldı

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor

Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi! Bugün açılıyor

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi futbolda da uzun ve renkli bir geçmişe sahip olduğunu çeşitli materyallerle ortaya koyan ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'', Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. ''Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi'' ile ilk kez Türk futbol tarihini içeren bir sergi düzenlenecek.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.