Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''

Milliler inanmış bir kere!
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Farklı zaferde objektiflere birbirinden anlamlı ve duygusal pozlar kameralara yansıdı. İşte o fotoğraflar...
Ve beklenen transfer açıklandı! Dünya yıldızı sonunda imzayı attı
Süper Lig ve dünya futbolunda yaz transfer dönemi hareketliliği sürüyor. Kulüpler, kadrolarına yıldız futbolcuları bir bir takviye ediyor. Birçok dünya yıldızı futbolcunun yeni takımları belli oluyor. İşte 2024/25 sezonu öncesinde en dikkat çeken yaz transferleri...
Hakim Ziyech'ten Filistin'e destek! Kupa törenine bayrak ile çıktı
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyonu olan Galatasaray, takımı RAMS Park'ta şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kupa törenine futbolcular kendi seçtikleri şarkılarla çıkarken Galatasaray'ın Faslı Hakim Ziyech'ten alkış alan bir hareket geldi.