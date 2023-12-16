Dünden bugüne... İşte Galatasaray'ın Avrupa hikayesi

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'de Florentino Luis harekatı
Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmaları için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için Benfica forması giyen Florentino Luis için temaslarına başladı. İşte detaylar...
12 maç sürdü! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, elemeler dahil toplamda 12 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi serüveni.