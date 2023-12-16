Dünden bugüne... İşte Galatasaray'ın Avrupa hikayesi

İlk temas kuruldu! Fenerbahçe'de Florentino Luis harekatı

Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe ara transfer dönemi çalışmaları için kollarını sıvadı. Sarı-lacivertli ekip orta saha transferi için Benfica forması giyen Florentino Luis için temaslarına başladı. İşte detaylar...