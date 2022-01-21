Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecileri! Yerli kaleci geleneği devam ediyor
Fenerbahçe'de yerli kaleci geleneği başarıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin Altay'ı 2-1 yendiği maçta kalede 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin vardı. Engin İpekoğlu ile başlayan, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile devam eden son 30 yıllık süreçte, Sarı-Lacivertli ekibin kalesini bir iki kısa süreli istisna dışında hep yerli kaleciler korudu. Dünden bugüne Fenerbahçe'nin Türk kalecilerini hatırlamaya ne dersiniz?
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İşte dünden bugüne Fenerbahçe'nin unutulmaz Türk kalecileri...
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