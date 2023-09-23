Devler Sacha Boey'in peşinde! Teklifler yolda...

Başarılarla dolu bir yıl! İşte 2023 yılına damga vuran Türk sporcular...
Türk sporcular 2023'e hızlı başladı. Milliler voleyboldan okçuluğa, futboldan yüzmeye, atletizmden sörfe ve buz patenine kadar birçok dalda büyük başarılara imza attı. İşte 2023'te başarılarıyla tarihe adını yazdıran sporcular...
Para harcama rekortmeni teknik direktörler!
Futbol piyasasında takımlar her geçen gün kadrosunu güçlendirmek için transferler yapıyor ve birçok teknik direktörde astronomik rakamlarla yıldız oyuncuları takımına transfer ettiriyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için şu ana kadar en çok transfer gideri olarak para harcayan 10 teknik direktörü ve şu an çalıştırdıkları takımları derledik.