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Haberler
  • 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:42

Bonservisi elinde olan en değerli 10 oyuncu

Yaz transfer dönemimde kulüplerinden ayrılan ve yeni bir kulübe imza atmayan en değerli 10 futbolcuyu listeledik. İşte o isimler...

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