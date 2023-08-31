Bonservisi elinde olan en değerli 10 oyuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sergio Ramos ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların orta saha için ise 2 yıldız isim gündeminde işte detaylar...

Süper Lig'de biten tüm transferler! Birçok yıldızın Türkiye macerası başladı

Ülkemizde pek çok futbolsever taraftarın heyecanla beklediği yaz transfer dönemi devam ediyor. Büyük bir heyecana sahne olan ve birçok yıldızın Türkiye macerasında başladığı transfer döneminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş onlarca isimle sözleşme imzaladılar. İşte Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı isimler...