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Haberler
  • 16 Ekim 2023 Pazartesi 11:28

Avrupa, A Milli Takım'ın zaferini konuşuyor! ''Vincenzo Montella'nın Türkiye'si...''

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri'nde evinde Letonya'yı 4-0 yenerek Almanya'ya gitmeyi garantiledi. Ay-yıldızlıların bu zaferi Avrupa basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...

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