Atletizm Milli Takımı'ndan büyük başarı! Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı

<p>Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.</p><br><p>İlk gün kazanılan 13 madalyanın ardından ikinci günde ay-yıldızlı ekip, 4 şampiyonluk elde etti.</p><br><p>110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaşırken, 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27'yle birinci oldu.</p><br><p>3000 metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ve 3000 metrede Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı.</p><br><p>İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.</p><br><p>İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3.08.48, 5000 metrede Yayla Günen 15.55.24'le gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1.48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8.14.40'la ve gülle atmada da Aysel Yılmaz 15,76 metreyle bronz madalya kazandı.</p><br><p class="">Üç adım atlamada yarışan milli atlet Batuhan Çakır mücadele etti.</p><br><p>Üç adım atlamada yarışan milli atlet Batuhan Çakır (Fotoğrafta) mücadele etti.</p><br><p>Üç adım atlamada yarışan milli atlet Batuhan Çakır mücadele etti.</p><br><p>Kadınlar 4x400 metre yarışında milli atlet Ekaterina Guliyev mücadele etti.</p><br><p>Gülle atmada yarışan milli atlet Aysel Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.</p><br><p>Gülle atmada yarışan milli atlet Aysel Yılmaz bronz madalyanın sahibi oldu.</p><br><p>Erkekler 3000 metre engellide yarışan Hilal Yego altın madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve Balkan Atletizm Federasyonu Eşbaşkanı Fatih Çintimar'dan aldı. Çintimar Yego'yu tebirk etti.</p><br><p>Erkekler 3000 metre engel yarışında şampiyonluğa ulaşan Hilal Yego Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve Balkan Atletizm Federasyonu Eşbaşkanı Fatih Çintimar'dan ve kadınlar 1500 metre şampiyonu Şilan Ayyıldız fotoğraf çektirdi.</p><br><p>Erkekler 3000 metre engellide yarışan Hilal Yego şampiyon oldu.</p><br><p>Gülle atmada Ukraynalı sporcu Alona Shut mücadele etti.</p><br>