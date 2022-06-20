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aksam.com.tr
  • 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:44

Atletizm Milli Takımı'ndan büyük başarı! Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı.

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