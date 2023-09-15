Arda Turan, İspanya basınına konuştu! ''Hayallerim hiç değişmedi''

İşte 2022-23 sezonunda 5 büyük ligde en fazla asist yapan oyuncular!
Günümüz futbolunda asist mi yoksa gol mü daha değerli tartışmaları her geçen gün biraz daha fazla tartışılıyor. Bizlerde sizler için 2022-23 sezonunda dünyanın en büyük 5 liginde en fazla asist yapan 10 oyuncuyu derledik.
6 yılda 10 farklı isim! Ali Koç'un teknik direktör karnesi
Ali Koç, Fenerbahçe'nin başkanlığına seçildiği günden bu yana teknik direktörlük konusunda istikrarı sağlayamadı. Koç yönetiminde sarı-lacivertliler 6 yılda 10 farklı teknik direktörle çalıştı. İşte o isimler...