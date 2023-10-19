Arda Güler'in antrenörü konuştu: ''Arda'yı birçok kulüp istedi ama...''

Spor camiası ayaklandı! İsrail'in hastane saldırısına büyük tepki
İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane saldırısına spor dünyası kayıtsız kalmadı. Futbolun önemli isimlerinin yanı sıra birçok kulüpten de kınama mesajları geldi. İşte detaylar...
3 yılda çağ atladı! Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yükselişi
Kerem Aktürkoğlu, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hem Galatasaray, hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı performansı ve skor etkisiyle Avrupa devlerinin yakın takibinde. İşte detaylar...