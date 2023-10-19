Arda Güler'in antrenörü konuştu: ''Arda'yı birçok kulüp istedi ama...''

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3 yılda çağ atladı! Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yükselişi Kerem Aktürkoğlu, fırtınalar estirmeye devam ediyor. Hem Galatasaray, hem de A Milli Takım'ın vazgeçilmezi olan Kerem Aktürkoğlu, istikrarlı performansı ve skor etkisiyle Avrupa devlerinin yakın takibinde. İşte detaylar...