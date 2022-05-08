90 dakika kıran kırana mücadele! İşte derbiden geriye kalanlar

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İstanbul ve Ankara'da Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusu Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor taraftarları, Türkiye'nin iki büyük kenti İstanbul ve Ankara'da şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o kareler...

Tüm Türkiye bordo-mavi: Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a gönül veren taraftarlar şampiyonluğu Türkiye genelinde kutladı. İşte Trabzon dışındaki kentlerde en özel şampiyonluk kareleri...