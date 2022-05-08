90 dakika kıran kırana mücadele! İşte derbiden geriye kalanlar
Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. 90 dakikası büyük çekişmeye sahne olan mücadele 1-1 sona erdi. 2 penaltının ve bolca sarı kartın havada uçuştuğu mücadele fotoğraflara da yansıdı. İşte derbinden geriye kalan anlar.
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