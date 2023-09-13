6 yılda 10 farklı isim! Ali Koç'un teknik direktör karnesi

İşte en değerli 10 milli futbol takımı!
Bünyesinde birçok ligden farklı oyuncular barındıran futbol milli takımları piyasa değerleri ile dikkat çekiyor. Bizlerde bu haberimizde sizler için piyasa değeri en yüksek 10 milli takım sizler için listeledik. İşte en değerli 10 milli futbol takımı...
Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Hedefteki isim Jesse Lingard
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta 10 numara arayışı sürüyor. Gözünü İngiltere'ye çeviren siyah-beyazlılar, yıldız oyuncu Jesse Lingard'a formayı giydirmek için harekete geçti. İşte detaylar...