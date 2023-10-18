3 yılda çağ atladı! Kerem Aktürkoğlu'nun inanılmaz yükselişi

İsrail'in Gazze'de yaptığı hastane saldırısına spor dünyası kayıtsız kalmadı. Futbolun önemli isimlerinin yanı sıra birçok kulüpten de kınama mesajları geldi. İşte detaylar...

Victor Nelsson'a bir teklif daha! Dudak uçuklatan bonservis bedeli

Galatasaray'da Victor Nelsson için yolun sonu gözüktü. İngiltere Premier Lig'den bir talibi daha çıkan Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Galatasaray'ın beklediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...