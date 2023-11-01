2024 yılında sözleşmesi sona erecek en değerli 10 futbolcu

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Galatasaray, Tanguy Ndombele'yi gönderiyor! İşte yerine gelecek olan yıldız isim... Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ancak beklentileri karşılayamayan Tanguy Ndombele ile yolları ayırmayı planlıyor. Orta saha transferine kesin gözüyle bakılan sarı-kırmızılılarda Tanguy Ndombele'nin yerine istenen isim belli oldu. İşte detaylar...

Edin Dzeko, Süper Lig tarihine geçti! Lefter'i solladı Edin Dzeko, Fenerbahçe'de bu sezonun en flaş isimlerinden biri oldu. Skor etkisiyle takıma büyük katkı sağlayan yıldız golcü Edin Dzeko, Lefter'i sollayarak Süper Lig tarihine geçti. İşte detaylar...