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  3. Zürih'ten Fenerbahçe'yi şok eden Frey cevabı: Bedava verirseniz almayı düşünürüz

Zürih'ten Fenerbahçe'yi şok eden Frey cevabı: Bedava verirseniz almayı düşünürüz

Zürih'ten Fenerbahçe'yi şok eden Frey cevabı: Bedava verirseniz almayı düşünürüz

Sezon başında 2.6 milyon Euro bonservisle transfer ettiği Frey'i elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe, Zürih'ten "Bedava verirseniz almayı düşünürüz" cevabı aldı.

Sezon başı Zürih'ten 2.6 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Hatta İsviçreli forvet için sık sık "2. lig topçusu" yorumları yapıldı.

KOLLAR SIVANDI AMA...

Sarı-Lacivertliler şimdi Frey'i takımdan göndermek için kolları sıvadı. İlk görüşme de genç futbolcunun eski kulübü olan Zürih'le yapıldı. Fakat Frey'den en az kararla kurtulmak isteyen Fenerbahçe şok bir yanıt aldı. Zürih kulübü, Sarı-Lacivertliler'e "Ancak bedelsiz verirseniz düşünürüz" dedi. Şimdi yönetim yeni bir kulüp arayışına başladı.

(Takvim)

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