Zorya, Leicester City'yi Allahyar Sayyadmanesh'in golüyle devirdi

Milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakikada sahada kalırken Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıktı ancak uzun bir aradan sonra görev yapan milli oyuncu yine sakatlanarak 17. dakikada yerini Fofana'ya bıraktı.
Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe 'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. İranlı oyuncu bu sezon 8 resmi maça çıkarken 2 gol atmayı başardı.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor.
Trabzonspor Sivasspor'u yenerek 19 maç sonra bir ilki başarmak istiyor.
Leipzig maçında 3 gol atan İrfan Can Kahveci tarihi bir performans sergiledi.