Zorya, Leicester City'yi Allahyar Sayyadmanesh'in golüyle devirdi

UEFA Avrupa Ligi G grubu 5.hafta maçında Leicester City deplasmanda Zorya karşısında 1-0 kaybetti ve grubunda ilk kez mağlup oldu. Ukrayna temsilcisinin golünü Fenerbahçe'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh attı.

Milli oyunculardan Cengiz Ünder 90 dakikada sahada kalırken Çağlar Söyüncü ilk 11'de sahaya çıktı ancak uzun bir aradan sonra görev yapan milli oyuncu yine sakatlanarak 17. dakikada yerini Fofana'ya bıraktı.



Ev sahibi takımın golünü Fenerbahçe 'den kiralanan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti. İranlı oyuncu bu sezon 8 resmi maça çıkarken 2 gol atmayı başardı.