Zorlu randevuya her iki takım da hazır

A Milli Basketbol Takımı'ndaki başantrenörlük görevi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından sona erdirilen Ufuk Sarıca, vicdanen çok rahat olduğunu kaydetti.

'Terim'e söz verdik' demişti! Cimbom'a transferde ters köşe

Bursaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 18 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Galatasaray'ın yolunu tutacağı iddia edilmiş hatta oyuncunun temsilcisi Ayhan Akman'ın ‘Fatih Terim'e sözümüz var' dediği öne sürülmüştü ancak kadrosunda 4 Türk futbolcu bulunduran Lille'in, genç yıldız adayıyla ilgilendiği ortaya çıktı.