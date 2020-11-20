Zorlu randevuya her iki takım da hazır

Süper Lig'in 9. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam eden idmanda çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, son antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
BAŞAKŞEHİR DE TAMAM
Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale taktik maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş-Medipol Başakşehir müsabakası, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak.
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