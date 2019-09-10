Zorlu fikstür kapıda

Akşam

G.Saray cuma günkü Kasımpaşa sınavının ardından önümüzdeki hafta çarşamba günü Brugge deplasmanına çıkacak.G.Saray bu maçtan 4 gün sonra ise ligde Malatya ile deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray’ı, ligin 6’ıncı haftasında ise dev bir derbi bekliyor. 28 Eylül Cumartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe’yi Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak Cim-Bom, bu maçtan üç gün sonra da PSG ile sahasında karşılaşacak. Galatasaray’ın 6 maçlık zorlu serisi, 5 Ekim’de Ankara’da oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.