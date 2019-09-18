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  3. Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaşta stoper krizi ortaya çıktı

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaşta stoper krizi ortaya çıktı

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaşta stoper krizi ortaya çıktı

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş’ta stoper krizi ortaya çıktı. Gaziantep’te kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Domagoj Vida’dan sonra Enzo Roco da bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Zorlu bir fikstüre giren Beşiktaş’ta stoper krizi ortaya çıktı. Gaziantep’te kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Domagoj Vida’dan sonra Enzo Roco da bu kritik maçta forma giyemeyecek. Kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Şilili stoperin oynayamayacak olması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı çare aramaya başladı. Kadrosunda 3 stoper bulunan Siyah-Beyazlılar’da Victor Ruiz’in yanında Necip Uysal’ın oynaması bekleniyor. Şampiyonluğa oynayan bir takımın kadrosunda 4 stoperin bulunmaması, taraftar arasında eleştiri konusu oldu.

(Güneş)

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