Zoran Simovic Galatasaraylı taraftarlarla buluştu

Galatasaray Futbol Takımı'nın Karadağlı eski kalecisi Zoran Simovic, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı takımda 1984-1990 yıllarında kalecilik yapan Simovic'in Galatasaray günleri ve hayatının anlatıldığı "Benim Hikayem" isimli kitap için imza günü düzenlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da gerçekleştirilen organizasyonda Simovic, taraftarlar için kitabını ve sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerini imzaladı. Karadağlı eski kaleci, sarı-kırmızılı futbolseverlerle fotoğraf da çektirdi.

Simovic yaptığı açıklamada, Galatasaray taraftarlarıyla böyle bir ortamda buluştuğu için son derece heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.