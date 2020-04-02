Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi yazılı bir açıklama ile üzücü haberi verdi. Zonguldak İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik’in koronavirüs şüphesi nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesinde karantina altına alındığı açıkladı. Tedavilerine başlanan Çelik çiftinin yapılacak tetkikler sonucunda korona virüsü olup olmadığını belirlenecek. Öte yandan İl Hakemi Eren Ferhat Çelik ve eşi Tuğçe Çelik’in durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği(TFFHGD)Şubesi Başkanı Ümit Kaya, son düdüğü hakemlerinin çalacağını söyleyerek, ’’Değerli hakem ve gözlemcilerimiz! Camiamıza büyük bir üzüntü ile duyururuz... İlimizin tecrübeli ve sevilen İl hakemlerinden Eren Ferhat Çelik hocamız ve sevgili eşi Tuğçe Yozgatlı Çelik hanımefendi Covid-19 şüphesi ile Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde karantinaya alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Sevgili hakemimizin ve eşinin sağlık durumu şuan da iyi. Süreci yakından takip ediyoruz. Gelişmelerden camiamızı anlık haberdar edeceğiz. Günümüz birlik günüdür. Dualarınızı sevgili hakemimiz ve eşinden eksik etmeyin. Mücadele başladı. Son düdüğü her zaman ki gibi hakemimiz çalacak. Başlarıyla bitir şu mücadeleyi. Büyük camian seni bekliyor Eren Ferhat Çelik’’ dedi.
Belçika Futbol Federasyonu, sezonun geri kalan maçlarının oynanmayacağını ve mevcut lider Club Brugge'un şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, gelecek sezonun kadrosunu planlamak için kolları sıvadı. Genç yetenekleri yakın markaja alan tecrübeli teknik adam, Brondby'de forma giyen Anis Ben Slimane'yi gözüne kestirdi.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Siyah- Beyazlılar, yeni sezonun planlamasını büyük oranda genç isimler üzerine kuracak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, belirlediği 9 ismi yönetime sundu.
Suudi Arabistan gazetesi Al Watan'dan Galatasaray taraftarını sarsacak iddialar... Arap basını Gomis'le sözleşmesini uzatamayan Al Hilal'in, Aslan'ın golcüsü Radamel Falcao ile anlaştığını iddia etti. Haberde, “Yeni sezonda oyun lideri Falcao olacak” denildi.
Birçok futbolcusundan maaşında indirim talep edecek olan sarı-kırmızılı yönetim, gelecek sezon için yerli oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Çalışmalarına şimdiden başlayan yönetim, Fatih Terim'in daha raporu doğrultusunda 3 yerliyle prensipte anlaşma sağlarken, 1 isim için ise görüşmelerini sürdürüyor.
Fenerbahçe gelecek sezon da kadrosunda düşünmediği Michael Frey ve Mathias Zanka'yı takasta kullanmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Hannover'de forma giyen sağ kanat Linton Maina için Alman ekibine bu 2 futbolcuyu sunacak.
Championship ekibi Fulham, Galatasaray'a kiraladığı Jean Michael Seri'yle ilgili kararını verdi. Siyah-Beyazlılar, Premier Lig'e çıkamaması halinde Fildişi Sahilli futbolcuyu satacak.