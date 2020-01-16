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aksam.com.tr
  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:28
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:28

Zlatko Tripic, Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu oldu

Zlatko Tripic, Göztepe'nin ilk Norveçli futbolcusu oldu

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin transfer ettiği Zlatko Tripic, sarı-kırmızılı ekibin ilk Norveçli futbolcusu unvanını aldı.

Süper Lig'de 28. sezonunu geçiren Göztepe'de 2019-2020'nin devre arasına kadar 42 yabancı oyuncu forma giydi. Zlatko Tripic, İzmir temsilcisinde 43. yabancı isim olarak mücadele edecek.

Süper Lig'de ilk yabancı oyuncu olarak 1969-1970'de Danimarkalı John Nielsen'in oynadığı Göztepe'de halen kadroda bulunan Portekizli futbolcular Andre Castro ile kaleci Beto, 79'ar kezle en fazla forma giyen yabancı isimler oldu.

Güney Afrikalı Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 53 maça çıktığı İzmir temsilcisinde Brezilyalı Wallace Reis 50, Gabonlu Andre Poko 49, Brezilya'dan Titi ise 48 müsabakada görev aldı.

- 28 ülkeden futbolcu

Süper Lig'de 27 ülkeden futbolcunun forma şansı bulduğu Göztepe'de Tripic'in transferiyle Norveç, 28. ülke oldu.

Brezilyalı 5, Fransız 4 futbolcunun mücadele ettiği sarı-kırmızılı ekipte Gana'dan 3, Arjantin, Cezayir, Fas, Güney Afrika, Portekiz ve Senegal'den 2, Arnavutluk, Büyük Britanya, Çekya, Danimarka, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, İtalya, Demokratik Kongo, Kosta Rika, Macaristan, Kuzey Makedonya, Paraguay, Polonya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Yugoslavya'dan ise birer futbolcu forma giydi.

- En golcüsü Adis Jahovic

Göztepe'nin tekrar Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun ilk devresinde 14 gol atan Adis Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen oyunculardan Andre Castro, Cameron Jerome, Demba Ba ve Nabil Ghilas'ın yedişer, Helman Nkosiyetha Mkalele'nin 4, Axel Ngando ve John Nielsen'in üçer, Andre Poko, Oscar Scarione, Peter Kabat, Stefano Napoleoni, Wallace Reis ve Yoan Gouffran'ın ikişer, Celso Borges, Kadu, Ludek Zdrahal, Miroslaw Barcik, Pollen Dumisani Ndhlanya, Rachid Djebaili ve Rajko Rotman'ın birer golü var.

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