Zlatan'ın yerine Sörloth

Trabzonspor’a büyük ikramiye vurdu... Sezon başında iki yıllığına Crystal Palace’tan kiralanan Alexander Sörloth, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Karadeniz ekibinde şu ana kadar 39 maça çıkan ve 25 gol, 7 asistlik performans ortaya koyan Norveçli oyuncuya iki İtalyan ekibi, Milan ve Napoli talip oldu... Milano temsilcisi, 24 yaşındaki golcüyü takımdan ayrılması beklenen Zlatan Ibrahimovic’in, Napoli ise Fernando Llorente’nin yerine düşünüyor.
REAL MADRID DE İSTİYOR
Norveçli oyuncunun satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Karadeniz ekibi ise bu durumdan epey kazançlı çıkacak. 6 milyon euroya sezon sonunda Sörloth’un bonservisini alacak olan BordoMavililer, ardından 24 yaşındaki oyuncu içinteklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak. Insidefutbol’un haberine göre ise; TS’nin isteyeceği bonservis bedeli 10 milyon euro. Haberde Real Madrid’in de Sörloth’u Luka Jovic’in yerine transfer etmek istediği bilgisine yer verildi.
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