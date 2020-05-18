Zlatan'ın heykeli taşınıyor

AKŞAM
Zlatan Ibrahimovic’in doğduğu kent olan Malmö’ye heykeli dikilmişti. Ancak, tecrübeli futbolcunun Hammarby’nin hisselerinin yüzde ellisini satın almasının ardından Malmö taraftarları defalarda Zlatan’ın kentteki heykeline saldırıda bulunmuştu. Taraftarlar, heykelin İsveç Futbol Federasyonu’nun da bulunduğu şehir olan Stockholm’e taşınmasını önerdi. Karar bugün belli olacak.
Vedat Muriqi'yi satmaya hazırlanan Fenerbahçe, Nikola Kalinic'i satın alma opsiyonlu kiralamak için görüşmelere başladı. Atletico Madrid, Hırvat golcüyü kadroda düşünmüyor.
Efsane golcü ve teknik adam Ömer Kaner Fenerbahçe'nin ilacini AKŞAM'a açıkladı: “Çubuklunun ruhunu bilen oyuncuların orada olması lazım. Hazır olan oyuncu ve teknik kadro ile devam edilmeliydi. Teknik ekipte çubukluyu giymiş oyuncuların olmasında fayda var. Tabii bu yönetimin tercihi.”
Ural Aküzüm: “Bilim Kurulu kararı olmadan futbolcu müsabakaya çıkmak zorunda değildir. Bu süreçler Türkiye'de ve Avrupa'da yaşanacak. Böyle bir karar olmadan bir futbolcu ölürse sorumluluğu TFF ve kulübe aittir.”
Cim-Bom'da Luyindama 2 milyon 50, Marcao ise 850 bin euroya forma giyiyor. Bu durum Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı, bu futbolculara ilgi arttı.
Spor Toto Süper Lig'de bir yandan karantina süreci nedeniyle liglere verilen ara devam ederken diğer yandan da takımların transfer çalışmaları devam ediyor.
Devre arasında Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Onyekuru, kariyerine Sarı- Kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.
Yeniden başlayan Bundesliga'da göstermelik bir mutluluk sergileniyor. DW Spor Gazetecisi Kerin, “Organizatörler futbolcuların endişelerini gizliyorlar. Köln futbolcusu Verstrate konuştu ama baskıyla geri adım attı. Oynanma gerekçesi tamamen ekonomik. Çünkü oynanmazsa kulüplerin 3'te 1'i iflas eder” dedi.