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aksam.com.tr
  • 11 Kasım 2020 Çarşamba 07:28
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Zlatan'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

Zlatan'ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor

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Sporx

Zlatan Ibrahimovic'in hayatı 'I am Zlatan' isimli otobiyografisine dayandırılarak İsveç yapımı bir filmle beyaz perdeye taşınıyor. Eylül ayında çekimlerine başlanan film 2021 sonbaharında vizyona girecek.

Dünya futbolunun en ikonik yıldızlarından Zlatan Ibrahimovic'in hayatının ilk dönemi beyazperdeye taşınıyor.

Ibrahimovic'in 'I Am Zlatan' isimli otobiyografisinden kesitler sunacak olan filmde ünlü yıldızın 11-13 yaşları ile 17-23 yaşları arası konu edilicek. Dominic Andersson Bajraktati ve Granit Rushiti isimli amatör oyuncular tarafından canlandırılacak filmin Jens Sjögren yapıyor.

Eylül ayında çekimlerine başlanan filmin 2021 sonbaharında seyirci ile buluşması bekleniyor.

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