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Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan paylaşım

Zlatan Ibrahimovic'ten şaşırtan paylaşım

Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyadan İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin formasıyla bir paylaşım yaptı.

Los Angeles Galaxy'den ayrılan Zlatan Ibrahimovic, sosyal medyadan İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin formasıyla bir paylaşım yaptı

Bu videonun sırrı henüz çözülmezken transfer mesajı olabileceğinin yorumları yapılmaya başlandı.

Serie A ekiplerinin 38 yaşındaki golcüye ilgisi sürüyor.

Los Angeles Galaxy formasıyla herhangi bir şampiyonluk yaşayamayan Zlatan Ibrahimovic, buna rağmen 58 maçta attığı 53 gol ile adını MLS tarihine yazdırmayı başarmıştı.


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