Zlatan Ibrahimovic'ten 3 milyon euroluk ilginç

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Ibrahimovic kendine yeni bir hediye aldı.
Gazzetta'da yer alan habere göre; Ibrahimovic, İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda orman satın aldı. 1000 hektarlık alana sahip olan orman, İsveçli futbolcuya 3 milyon euro'ya mal oldu.
Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktivitileri için kullanma iznine sahip olduğu belirtiliyor.
Galatasaray, Diego Costa transferi için Jorge Mendes'e talimat verdi.
DETAY
• Radamel Falcao'ya ABD'den tekliflerin geldiği ifade edilirken Mendes'in Falcao'yu satıp Diego Costa'yı Türkiye'ye getirmesi bekleniyor.
• Brezilya asıllı İspanyol golcü daha önce de Arda Turan ile aynı takımda yer almıştı.
İspanyol basını, son 4 yılda 5 takım gezen ve şu an boşta olan Jese Rodriguez ile Fenerbahçe'nin görüştüğünü yazdı.
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