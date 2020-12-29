Zlatan Ibrahimovic'ten 3 milyon euroluk ilginç

Zlatan Ibrahimovic kendine Noel hediyesi olarak İsveç'ten orman satın aldı.

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan Ibrahimovic kendine yeni bir hediye aldı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; Ibrahimovic, İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda orman satın aldı. 1000 hektarlık alana sahip olan orman, İsveçli futbolcuya 3 milyon euro'ya mal oldu.

Ibrahimovic'in ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktivitileri için kullanma iznine sahip olduğu belirtiliyor.

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