Zlatan Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası

37 yaşındaki İsveçli golcünün ismi formasının arkasında "Irbahimovic" olarak yazıldı. Bu karşılaşma Los Angeles'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Zlatan takımının iki golünü de kaydeden isim oldu.

Daha önce Inter, Barcelona, PSG ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen İbrahimovic 2018 yılında Los Angeles Galaxy takımına katıldı ve bu sezon 14 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.

Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara Sabri Sarıoğlu'nu getirdi. Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.

(Sporx)