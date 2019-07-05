Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6251
  • 6,339
  • 255.686
  • 99.698
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Zlatan Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası

Zlatan Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası

Zlatan Ibrahimovic'te 'Sarbi' vakası

Amerikan Ulusal Futbol ligi MLS'te Los Angeles Galaxy ve Toronto'nun karşı karşıya geldiği, Dignity Health Sports Park stadyumunun ev sahipliği yaptığı mücadelede İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in formasındaki hata dikkat çekti.

37 yaşındaki İsveçli golcünün ismi formasının arkasında "Irbahimovic" olarak yazıldı. Bu karşılaşma Los Angeles'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, Zlatan takımının iki golünü de kaydeden isim oldu.

Daha önce Inter, Barcelona, PSG ve Manchester United gibi devlerin formasını giyen İbrahimovic 2018 yılında Los Angeles Galaxy takımına katıldı ve bu sezon 14 maçta 11 gol ve 3 asist ile oynadı.

Ibrahimovic'in başına gelen bu olay akıllara Sabri Sarıoğlu'nu getirdi. Sabri'nin adı da Galatasaray'da oynadığı dönemde "Sarbi" olarak yazılmıştı.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Türkiye´nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya´da, buğday tarlalarındaki hasat mesaisi, ye

Alınlarından Ter, Yüzlerinden Toz Eksik Olmuyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Avrupa'da dikkat çeken transferler

Ev almak isteyenlere güzel haber! Konut kredisi faiz oranları düşüyor