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Zlatan Ibrahimovic'in heykeli tarihe karıştı

Zlatan Ibrahimovic'in heykeli tarihe karıştı

Zlatan Ibrahimovic'in heykeli Malmö taraftarlarının saldırılarından nasibini bir kez daha aldı ve bu kez tamamen yıkıldı.

Zlatan Ibrahimovic'in heykeli Malmö taraftarının saldırılarından nasibini almaya devam ediyor.

İsveç'te yerel saatle 01:30 sularında Ibrahimovic'in heykeli yerle bir edildi. Yerel muhabirlerin bildirdiğine göre Ibrahimovic'in heykelinin üzerine İsveç Milli Forması giydirildiği ifade edilirken heykelin ayaklarından kesilip devrildiği duyuruldu.

Heykele daha önce de çeşitli şekillerde zarar veren Malmö taraftarlarının bu tutumu dolayısıyla İsveç polisi heykelin çevresine tel örgüler koymuştu.

Bilindiği gibi 1999 yılında Malmö'de profesyonelliğe adım atan Zlatan Ibrahimovic, bu kulüpteki çıkışıyla adını futbol dünyasına duyurmuştu. İsveç'in Hammarby kulübünün %50'sini satın alan Ibrahimovic'e özellikle Malmö taraftarları konunun açıklanmasından bu yana heykel yaklaşık 2 aydır türlü saldırıların hedefi oluyordu.

Ibrahimovic'in heykeli İsveç'in Malmö kentindeki Stadiontorget Meydanı'nda Ekim ayının başında dikilmişti.

(Sporx)


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