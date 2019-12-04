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  3. Zlatan Ibrahimovic yeni adresinin İtalya olacağını açıkladı!

Zlatan Ibrahimovic yeni adresinin İtalya olacağını açıkladı!

Zlatan Ibrahimovic yeni adresinin İtalya olacağını açıkladı!

Amerika Birleşik Devleti'nin Los Angeles Galaxy takımıyla yollarını ayıran Zlatan İbrahimoviç yeni durağının İtalya olacağını açıkladı.

Zlatan İbrahimovic İtalya’ya dönüyor. 38 yaşındaki yıldız, Çizme basınına yaptığı açıklamayla futbol kariyerine nasıl yön vereceğine dair belirsizliği ortadan kaldırdı.

İbrahimovic, İtalyan gazetecilerin "Yeni adresiniz neresi olacak?" şeklindeki ısrarlı sorularına ‘’Yakında İtalya’da görüşmek üzere’’ diye cevap verdi.

Böylece yıldız futbolcu, MLS ekibi Los Angeles Galaxy’den ayrıldıktan sonra Milan veya Napoli’ye döneceği şeklinde çıkan haberleri bir anlamda doğrulamış oldu.

İsveçli futbolcu transfer olacağı kulübü de  "Tekrar kazanmak isteyen, tarihini canlandırabilecek, herkese ve her şeye karşı savaşabilecek bir kulüp'' olarak tanımladı.

Hangi kulüple sözleşme imzalayacağı konusunda sır vermeyen İbrahimoviç, ailesinin de çıkarlarını düşündüğü için İtalya’ya dönmeye karar verdiğini sözlerine ekledi.

Zlatan İbrahimoviç İtalya Serie A’da daha önce formasını giydiği İnter ve Milan’da dört şampiyonluk yaşadı.

(TRT Spor)


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