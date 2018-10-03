Zlatan Ibrahimovic, Ocak ayında Milan'a gidiyor

MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı! Corriere della Sera'nın haberine göre, İtalyan temsilcisi AC Milan, ara transfer döneminde eski oyuncusu Ibrahimovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Hücum hattına kaliterli bir isim almak isteyen AC Milan'ın seçenekler arasında Zlatan Ibrahimovic'i düşündüğü, teknik direktör Gennaro Gattuso'nun da Serie A deneyimi olan bir ismin mantıklı olacağı düşüncesiyle Ibrahimovic'e sıcak baktığı kaydedildi.

AC Milan'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmesi için Ibrahimovic projesinin 6 aylığına düşünüldüğü, İsveçli yıldızın da eski takımından iyi şekilde ayrılmasından dolayı bu transferi sıcak bakacağı vurgulandı

HENÜZ KARAR VERMEDİ

Ibrahimovic kariyeri hakkında kısa bir süre önce, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik. Burada iki yıllık sözleşmem var. Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu

LA Galaxy'den aylık 80 bin euro kazanan 37 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic bu sezon çıktığı 24 maçta 20 kez ağları sarstı ve 6 da asist yaptı. Zlatan'ın Milan forması altında ise 85 karşılaşmada 56 golü ve 24 asisti bulunuyor.

(Sporx)