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Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza atıyor!

Zlatan Ibrahimovic, Milan'a imza atıyor!

MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takıma Milan'a geri dönüyor.

AKŞAM SPOR

MLS Ligi ekiplerinden LA Galaxy ile sözleşmesini fesheden ve serbest kalan süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takıma Milan'a geri dönüyor.

Milan kulübünün 15 Aralık'ta düzenleyeceği 120. yıl kutlamalarına katılması beklenen İsveçli golcünün 18 aylık sözleşme teklifine olumlu baktığı öğrenildi. Milan'ın Ibrahimovic'e sunduğu teklifin 6 aylık olduğu belirtilirken 1 yıllık opsiyon olduğu ifade edildi.

Ibrahimovic transferinin 15 Aralık'ta düzenlenecek özel gecede açıklanması bekleniyor.


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