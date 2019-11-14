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  3. Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'den ayrıldığını duyurdu: Şimdi beyzbol izlemeye devam edin

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'den ayrıldığını duyurdu: Şimdi beyzbol izlemeye devam edin

Zlatan Ibrahimovic, LA Galaxy'den ayrıldığını duyurdu: Şimdi beyzbol izlemeye devam edin

Zlatan Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'den ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

MLS'te Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya üzerinden taraftarlarına veda etti.

İtalya'ya döneceği iddia edilen İsviçreli golcü, mesajına "Geldim, gördüm, yendim." sözleriyle başlayan İsveçli oyuncu yayınladığı paylaşımda, "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdikleri için Los Angeles Galaxy'e teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

MLS'te 56 maçta 52 gol kaydeden Ibrahimovic'in yeni durağının neresi olacağı merak konusu.


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