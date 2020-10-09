Zlatan İbrahimovic, koronayı yendi

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.
İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.
Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.
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